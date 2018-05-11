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Karadağ Stadı’na neşter vuruldu

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Karadağ Stadı’na neşter vuruldu
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Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefke 16 Ağustos Stadı’ndaki bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. Futbol sezonunun tamamlanmasının ardından harekete geçen Spor Dairesi, birçok sahada başlattığı çalışmalarını programlı bir biçimde sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde bakıma alınan Lefke 16 Ağustos Stadı’ndaki çalışmalarını sürdüren Spor Dairesi çalışanları, sahada yeni ekim, delme, kumlama ve kapak çalışmalarını sürdürüp, sahayı yeni sezona hazırlıyor.  Lefke 16 Ağustos Stadı’ndaki çalışmalar hakkında bilgi veren Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, birçok bölgedeki çalışmaların sürdüğünü belirterek tüm bu işlemlerin belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini aktardı.

Lefke 16Ağustos Stadı’nın hemen yanı başındaki antrenman sahasında da çalışma yaptıklarını söyleyen Değirmencioğlu, böylelikle 16 Ağustos Stadı’nın daha iyi bir durumda kalmasını sağlayacaklarını da ifade etti. Değirmencioğlu, sahaların yanında salonlardaki çalışmaların da devam ettiğini ve ilerleyen günlerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgilerin paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

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