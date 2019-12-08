Karadağ, Kaymaklı'ya da geçit verdi

Lefke, bu sezon geçtiğimiz sezonların aksine Karadağ'da oynadığı maçlarda puan kayıplarına devam ederken bu kez Küçük Kaymaklı'ya mağlup oldu. Küçük Kaymaklı ise son haftalardaki kötü gidişini zorlu Lefke deplasmanından aldığı galibiyetle sonlandırdı

Yer: 16 Ağustos Stadı Hakemler: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Burak Mandralı Lefke: Mehmet, Mustafa, Armstrong, Aykut, Yakup, Yılmaz Şipal, Semih, Tuncay(Yılmaz Çetin)(Mert), Okorie, Jerry, Aziz(Kaan) Küçük Kaymaklı: Salih, Berkem, Taner, Talat, Yusuf, Mehmet Öztürk, Rifat(Barkın), Erdoğan (Okafor), Emre, Osita, Mehmet Göçben(Boran) Niyazi ERGÜLEN K-Pet Süper Ligin on üçüncü hafta müsabakasında karşılaşan Lefke ve Küçük Kaymaklı takımları arasındaki maçı konuk ekip 0-1 kazandı. Küçük Kaymaklı maçın ilk devresine daha etkili başlarken, 25. dakikada Yusuf Özbahar takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1 Konuk ekip devre sonuna kadar bu skoru korumayı başardı. Küçük Kaymaklı ikinci devrede skoru korumak için savunmaya daha fazla önem verirken, Lefke rakibinin üzerinde baskısını artırdı. Ancak gol yollarında üretken olamayan Lefke gol atmayı başaramayınca Küçük Kaymaklı maçı deplasmanda 1-0 kazandı. Küçük Kaymaklı aldığı galibiyetle 20 puana ulaşıp, 2 basamak yukarıya çıkarken, 16 puanda kalan Lefke, 1 sıra geriledi.