Karadağ, Kartal yuvası

Yenicami, zorlu Karadağ deplasmanında Lefke karşısında geriye düşmesine rağmen ikinci devrede Ebuka’nın 2, Aminu ve Fırat’ın golleriyle rakibini farklı mağlup etti. Fırat maçta 1 de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kasım ile tek gol bulan Lefke ise rahatlama şansını değerlendiremedi

Stad: 16 Ağustos Stadı Hakemler: Hakan Muhtaroğlu Mehmet Ekşici, Cemal Sarı Lefke: Salih, Candy, Semih, Yılmaz (Selçuk) Kasım, Armstrong(Okan) Berk(Mehmet), Mustafa, Aykut, Yakup, Okorie YAK: Ercan, Hüseyin, Yasin, Mehmet Göktaş Hascan, (Fırat) Tansel(Farouk), Hasan, Mehmet Altın, Abaka, Aminu(Mahmut) John Ebuka Goller: Dk.31 Kasım (Lefke)Dk.48 ve 63 John Ebuka, Dk.55 Aminu, Dk.90 Fırat (Yenicami) K-PET Süper Ligin 19. haftasında Lefke ile Yenicami, Karadağ’da 16 Ağustos Stadında karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 1-0 Lefke üstünlüğü ile tamamlanan ikinci yarısında Yenicami bulduğu gollerle müsabakayı 4-1’lik skorla kazandı. Geçtiğimiz hafta Doğan Türk Birliği’ni 4 golle mağlup eden Yenicami, Lefke’yide 4 golle geçti. Lefke 31. dakikada Kasım ile 1-0 öne geçerken devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıya Yenicami hızlı başlarken 48’de John Ebuka, 55’te Aminu’nun golleri ile skor 1-2 oldu. 63. dakikada John Ebukave 90. dakikada Fırat’ın golleri ile Yenicami maçı 4-1 kazandı. Yenicami’de Fırat Ersalan’ın penaltı vuruşında top üstten dışarı gitti. Bu galibiyetle Yenicami 33 puana yükselirken, Lefke 25 puanda sıkıntılı bölgede kaldı.