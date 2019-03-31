Karadağ fatihi Doğan

Stad: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Olgun Canik, Ferhat Tuna
Lefke: Mehmet Özeralp, Mustafa Tahsildaroğulları (Dk.72 Semih Ünaldı), Yakup Esmeraslan, Aykut Esmeraslan, Kaan Savaşkan, Emeka, Yusuf Özbahar, Ali Özbahar, Botanle Bidemi, Yılmaz Şipal, Kasım Tağman
DTB: Ozan Mercan, Afün Girgen, Raheem, Çağrı Kıral, Koral Saymaz, Aydın Aygın, Bayram Anday, İbrahim Çıdamlı, Cemal Yaşınses (Dk.69 Emek Kırılmaz), Eko Barine (Dk. 63 Ali Savaşan), Okafor (Dk.86 Hamit İnandım)
Gol: Dk. 67 Koral (DTB)
K-Pet Süper Lig’in 24. haftasında karşı karşıya gelen Lefke ve Doğan Türk Birliği arasındaki mücadelede konuk ekip Doğan Türk Birliği galip geldi. Doğan Türk Birliği böylelikle Lefke'nin kolay kolay maç kaybetmediği Karadağ'dan, ikinci kez galibiyet çıkardı.
Maçın ilk devresi Lefke’nin üstünlüğünde geçerken, iki takım da gol pozisyonu üretemeyince ilk devre başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.
İkinci devrede dengeli bir oyun oynanırken, Doğan Türk Birliği 67. dakikada Cemal'ın asistinde Koral ile öne geçti. 0-1
Doğan Türk Birliği’nin öne geçtikten sonra Lefke, rakip kaleye daha fazla gitmeye başlarken, Emeka ile net pozisyondan yararlanamadı. Genç ağırlıklı bir kadroyla maça Doğan Türk Birliği kalan dakikalarda skoru korumayı başarırken, Lefke deplasmanından galibiyetle döndü.