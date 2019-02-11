Karadağ'da zorlu kupa kapışması

Kıbrıs Kupası’nda ikinci turun en zorlu eşleşmelerinden biri, Lefke'de oynanacak olan Lefke ile Doğan Türk Birliği eşleşmesi oldu

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekiminde Lefke ile Doğan Türk Birliği eşleşmişti.

En zorlu eşleşmelerden olan eşleşme ile ilgili olarak Lefke teknik direktörü İltaç Karayel ile Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan açıklamalar yaptılar.

Kötü bir eşleşme oldu

İltaç Karayel'in açıklamaları şöyle:

"İki takım için de kötü bir eşleşme oldu. Çünkü gerek Lefke gerekse de Doğan Türk Birliği, kupayı kazanmak istiyor.

Ancak Lefke olarak bizim için önemli olan rakipten çok, maçı kendi sahamızda oynayacak olmamızdır. Burada şans bizden yanadır.

Kupa maçına kadar ligde iyi puanlar alıp rahatlayarak, moral kazanıp, Doğan Türk Birliği maçına çıkmalıyız."

Maçın Lefke'de olması dezavantaj

Caner Oshan'ın açıklamaları şöyle:

"İkinci tur eşleşmesinin, Lefke ile Lefke'de olması, Doğan Türk Birliği olarak bizim dezavantajımızadır.

Biz kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ancak rakibimiz Lefke de kupaya asılacaktır. Biz hem lig hem kupada iddialıyız. Lefke ise sadece kupada iddialı olacağı için bize göre biraz daha fazla avantajlı olacaktır."

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 2.tur maçları 13 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacak.