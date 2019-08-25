Karadağ'da Lefke güldü

2-1

Yeni sezona yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, takımlar hazırlık maçları ile birlikte anı maçları da oynamayı sürdürüyorlar.

Batı bölgesinin Süper Lig temsilcisi ile Doğu bölgesinin 1. Ligdeki İskele temsilcisi Gençler Birliği, merhum Meral Özdenkçi Anı Maçında karşı karşıya geldiler. Her iki kulübün ortaklaşa organize ettiği ve geleneksel hale getirilen 3. Meral Özdenkçi Anı Maçı, Lefke 16 Ağustos Stadında, Lefke ile Gençler Birliği arasında oynandı.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Gençler Birliği Emre Özsin ile öne geçti. Lefke bu gole Isaac ile cevap verdi ve ilk devre 1-1 sonuçlandı. İkinci yarıda Lefke yıldız ismi Kasım'ın attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.Her iki takımın yeni başlayacak olan lig öncesinde hazırlık döneminde geçen süreç içerisinde gelinen son noktayı değerlendirme fırsatı buldukları anlamlı mücadele sonrasında takımlara anı kupaları ve plaketler, merhum Meral Özdenkçi’nin ailesi ve yetkililer tarafından verildi.