Karadağ'da, Kasım rüzgarı

Lefke, Karadağ'daki kötü gidişini Gönyeli karşısında sonlandırırken, yeniden takıma dönen yıldızı Kasım Tağman'ın 2 ve Okorie'nin golleriyle Gönyeli'yi mağlup ederek alt sıralardan uzaklaştı. Mağlubiyet serisine devam eden Gönyeli, üst üste 7. mağlubiyetini alarak düşme tehlikesini daha fazla hissetmeye başladı

Yer: 16 Ağustos Stadı Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, İsmail Egeli, Sertan Alkın Lefke: Mehmet, Kasım, Arif, Semih, Yılmaz(Berk) , Aziz(Kaan), Armstrong, Mustafa, Aykut, Mert(Yılmaz Çetin), Okorie Gönyeli: Kemal, Sabri(Mehmet), Eray, Kahraman, İbrahim(Osman), Efosa, Tufan, Christian, Süleyman, Barış(Raif), Felix K-PET Süper Ligin 15. haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 ekibin mücadelesinde kazanan taraf ev sahibi Lefke oldu. Maça Lefke etkili başlarken, henüz 8. dakikada Kasım takımı 1-0 öne geçirirken, bu gol aynı zamanda ilk skorunu da belirledi. İkinci devrede de uzun süre gol sesi yükselmezken, 75. dakikada Okorie kendi yarattığı pozisyonda golü atarak takımını rahatlattı. 2-0 2-0 'dan sonra rahatlayan Lefke, golcüsü Kasım ile 78'de bir gol daha buldu. 3-0 Maçın skorunu ise 89'da savunmadan ileriye çıkan Eray söylerken, Lefke rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.