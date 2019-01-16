banner255
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
9 0
18 0
 
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
24 0
Android Oyun Tutkunları İçin 10 Harika Yarış Oyunu
Android Oyun Tutkunları İçin 10 Harika Yarış Oyunu
15 0
Tarihi mirasa Erbil Arkın hayat verdi
Tarihi mirasa Erbil Arkın hayat verdi
1.1B 0
Gemikonağı deresi şelaleye döndü
Gemikonağı deresi şelaleye döndü
52 0
Voleybolun şampiyonları Esentepe ve Polatpaşa
Voleybolun şampiyonları Esentepe ve Polatpaşa
13 0
banner82

Karadağ'a ‘Baharlar’ geldi

banner27

Lefke ile Türk Ocağı arasında takas transferleri gerçekleşirken, Lefke, Ali ve Yusuf Özbahar kardeşleri transfer edip, karşılığında Deniz Kibar'ı Türk Ocağı'na verdi

banner210
Karadağ'a ‘Baharlar’ geldi
banner215

Hamit SAKALLI

Ara transfer dönemi sürerken, kulüpler de kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.

K-PET Süper Lig'in 2 ekibi Lefke ile Türk Ocağı arasında dün akşam takas transferleri gerçekleşti. Lefke,Türk Ocağı'ndan Ali ve Yusuf Özbahar kardeşleri transfer ederken, karşılığında Deniz Kibar ve bir miktar parayı Türk Ocağı'na verdi.

Yabancı futbolcusu Allen'i değişmesi gündemde olan Lefke, 2 Nijeryalı futbolcuyu denemeye alırken, Rahmi'yle ilgilenen Çetinkaya, Binatlı ve Yeşilova ile görüşmelerini sürdürüyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.