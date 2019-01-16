Karadağ'a ‘Baharlar’ geldi

Lefke ile Türk Ocağı arasında takas transferleri gerçekleşirken, Lefke, Ali ve Yusuf Özbahar kardeşleri transfer edip, karşılığında Deniz Kibar'ı Türk Ocağı'na verdi

Hamit SAKALLI

Ara transfer dönemi sürerken, kulüpler de kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.

K-PET Süper Lig'in 2 ekibi Lefke ile Türk Ocağı arasında dün akşam takas transferleri gerçekleşti. Lefke,Türk Ocağı'ndan Ali ve Yusuf Özbahar kardeşleri transfer ederken, karşılığında Deniz Kibar ve bir miktar parayı Türk Ocağı'na verdi.

Yabancı futbolcusu Allen'i değişmesi gündemde olan Lefke, 2 Nijeryalı futbolcuyu denemeye alırken, Rahmi'yle ilgilenen Çetinkaya, Binatlı ve Yeşilova ile görüşmelerini sürdürüyor.