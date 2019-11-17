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Karabina pes etti

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Karabina pes etti

İsa TABAK

K-PET Birinci Ligde 10. haftada deplasmanda Çanakkale'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Ozanköy'de başkan Mustafa Karabina, başkanlıktan istifa kararı aldı.

Aldığı kötü sonuçlardan sonra Ozanköy, düşme hattının 1 puan üzerinde 8 puanda yer alırken, başkan Mustafa Karabina 2. kez başkanlıktan istifa kararı alırken, kulübü olağan üstü genel kurula götürecek.

Mustafa Karabina'nın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Sevgili arkadaşlarım, Ozanköy Spor Kulübü başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım.  Genel kurulumuz Çarşamba gecesi yapılacaktır. Aday olmak isteyen arkadaşların 48 saat öncesinden divan başkanına adaylık başvurusunu yapması gerekmektedir."

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