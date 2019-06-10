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Karabina: Kulübü bağlılıktan kurtarmak şart

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Ozanköy'ün yeni başkanı Mustafa Karabina, hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunurken, kulübü kişilere bağlılıktan kurtarmanın şart olduğunu, bunun için de tesisleşmenin önemli olduğunu söyledi

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Karabina: Kulübü bağlılıktan kurtarmak şart
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K-PET Birinci Lig kulüplerinden Ozanköy'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa seçilen Mustafa Karabina, hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mustafa Karabina'nın açıklamaları şöyle:

"Kişilere bağlılıktan bu kulübü kurtarmak şart oldu. Bu kulüpte kim başkanlık yaptıysa ben yanında oldum. Günü geldi muhalefet, günü geldi destek oldum. Ama her zaman kendimce kulüp menfaatlerini savundum.

Tesisleşme olmadığı sürece sadece bizim kulüp değil, ülkedeki bir çok kulüp kapanma noktasına gelecek. Sabit bir gelir olmadığı için her yıl birinin kulübün başına gelip reklamını yaparak, enkaz bırakmasından artık usanmış durumdayız.

Futbolcu alt yapımız kalmadı. Kendimiz futbolcu üretmezsek nereye kadar, taşıma su ile değirmen döndüreceğiz?

Kulübü yaşatmak için bir yerden başlamak lazımdır. Gelin bir olalım, birlik olalım. Konuşmayı bırakıp, iş yapalım. Bu kulüp benim değil köyümüzündür."

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