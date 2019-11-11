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Kara Kartal zirvede

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Yenicami, bire bir rakibi Cihangir'i mağlup ederek 22 puana ulaşırken, haftalardır lider olan Türk Ocağı'nı 1 puanla geçerek liderliğe yükseldi. Yenicami, Cihangir'e de 4 puan fark attı. Maç boyunca rakibinden daha üstün olan Yenicami'nin gollerini Hascan 2, Mehmet Altın ve Abaka 2 attı. Yenicami'de Yasin'in burnunun kırılması ise moralleri bozdu

Kara Kartal zirvede
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YER: Lefkoşa AtatürkStadı.

HAKEMLER:Mehmet Sezener, Mehmet Ekşci, Nemi Bulut

YENİCAMİ: Ercan, Yasin(Dk 20 Mehmet Göktaş) Hasan(Arda dk. 89), Hascan, Hüseyin Sadıklar, Junior, Yannick, Fırat, Farouk, Mehmet Altın(Koray dk. 85), Abaka

CİHANGİR: Mehmedemin, Nurettin(Gökhan dk.77), Zihni, Erol(Musa dk. 52), Behiç(Osman dk. 72), Mikail, Hüseyin Hürben, Ali Öztürk, Ndue, Eric, Mishali

GOLLER: Dk.10 ve 20 Hascan, dk. 65 Mehmet Altın, dk. 70 ve 83 Abaka (Yenicami) Dk. 12 Ndue, dk. 79 Mishali, dk. 82 Musa (Cihangir)

K-PET Süper Ligde haftanın en önemli maçlarından olan maçta Yenicami, Cihangir'i 5-3 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

İyi sayıda bir seyirci kitlesinin güzel bir atmosferde izlediği maçta Yenicami, Cihangir'e oranla daha etkili bir futbol oynadı.

Maça çok hızlı başlayan Yenicami, 10.'dakikada Hascan ile 1-0 öne geçerken, bu gole 12'de Ndue yanıt verince skor 1-1 oldu. 20'de Hascan takımını yeniden öne geçirirken, devre 2-1 sona erdi.

İkinci devreye etkili başlayan Yenicami, haftalar sonra takıma dönen Mehmet Altın'ın 65'teki golüyle skoru 3-1 yaptı. 70'de Abaka ile 4-1'i yakalayan Yenicami, oyunu rölantiye alınca Cihangir 79'da Mishali ve 82'de Musa'nın golleriyle skoru bir anda 4-3 getirdi. Ancak çabuk toparlanan Yneicami, 83'te Abaka ile golü bulup maçı 5-3 kazandı.

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