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Kara Kartal'ın geleceği aydınlık

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Yenicami Akademi 2007 grubu futbol turnuvasında finalde rakibi Dumlupınar SK'nü 3-1 yenen Yenicami Akademi takımı şampiyon oldu

Kara Kartal'ın geleceği aydınlık
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Yenicami Akademi 2007 grubu futbol turnuvası önceki gün Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı Sponsorluğunda Yusuf kaptan Stadın'da yapıldı.

Yoğun katılım ve keyifli maçların olduğu turnuvada 8 takım mücadele etti. Sporun güzelliklerinin ön planda olduğu turnuvada finali YAK ve Dumlupınar SK 2007 yaş takımları oynadı. Dumlupınar SK'nü 3-1 yenen YAK 2007 yaş grubu takımı şampiyon oldu. Üçüncülük - dördüncülük maçında Gönyeli SK'nü 1-0 yenen Maraş SK turnuvayı 3. tamamladı. Turnuvada en centilmen takım Düzkaya SK seçildi. Turnuvanın yıldızı Yenicami'den Erl Eseller seçilirken, turnuvanın gol kralı da yine Yenicami'den Hüseyin Arifoğlu oldu. Katılan tüm çocuklara sertifikaları Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Hüseyin Metinser ve Mali İşler Sorumlusu Ali Vehid tarafından verildi.

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