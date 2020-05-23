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Kaptanoğlu: Mücadelemizi sürdüreceğiz

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Sırdaş Kaptanoğlu, “Gençlik Gücü’nün ligdeki yeri ne olursa olsun futbolcularımız, sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerdir. Hazırlık sürecinde kafamızı rahat tutarak, antrenmanlarımızı yapacağız.”açıklamasını yaptı

Kaptanoğlu: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nde sezonun kalan 8 haftasının tamamlanması için antrenmanlar devam ediyor.

Gençlik Gücü kulüp başkanı Sırdaş Kaptanoğlu da takımını antrenmanlarda yalnız bırakmazken, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gençlik Gücü takımının ligdeki yeri ne olursa olsun futbolcularımız, sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerdir.

Bu süreç ne kadar zor olursa olsun biz Gençlik Gücü olarak kafamızı rahat tutarak, hazırlık sürecindeki antrenmanlarımızı Kemal Yürekli ve Niyazi Özekmekçihocalarımız eşliğinde sürdüreceğiz.

Yaklaşık bir ay gibi bir sürede en iyi şekilde hazırlanıp Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun belirleyeceği başlangıç tarihinibekleyeceğiz. Biz düşme hattında olsak bile çıkıp sahada mücadelemizi vereceğiz ve ligde kalmak için uğraşacağız.”

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