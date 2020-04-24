Kaptanoğlu: Düşeceksek de düşeceğiz

Sırdaş Kaptanoğlu, “Katkı ödenirse sezonun tamamlanması konusunda sıkıntı yaşamayız. Sıfır risk altında ligin oynanıp, tamamlanması taraftarıyız. Teknik heyetimiz de oynayacaksak, takımın başında olacak. Düşeceksek de düşeceğiz.”açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Gençlik Gücü kulüp başkanı Sırdaş Kaptanoğlu, futbolda yaşanan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, sezonun tamamlanması gerektiğini söyledi.

Sırdaş Kaptanoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Sağlık ve Bilim Kurulundan olumlu rapor çıkar ve sıkıntısız bir ortam oluşursa biz ligin oynanıp, tamamlanması taraftarıyız. Her şey bitmiş değil ama düşeceksek de düşeceğiz.

Önceliğimiz sağlıktır. Yetkililerin bizi sağlıksız bir ortama katacağını da düşünmüyorum. Ama temaslı bir oyun olan futbolun, sıfır risk altında oynanması taraftarıyız.

Ekonomik olarak her kulüp gibi olumsuz etkileneceğiz. Şu anda bizim sadece Sponsorumuz da bu süreçten olumsuz etkilenmiştir. Devletten alacağımız katkılar ile sezonun tamamlanmasını sağlayacağız. Yabancı futbolcularımızın masraflarını karşılamaya devam ediyoruz. Katkı ödenirse sezonun tamamlanması konusunda sıkıntı yaşamayız. Zaten bizim şu anda kimseye vereceğimiz yoktur. Sadece kalan aylar ve ikinci devre peşinatları ödeme yükümlülüklerimizdir.

Teknik heyetimiz ile de görüştük. Bizlere yönetim kurulunun alacakları kararlara saygılı olacaklarını ve oynayacaksak, takımın başında olacaklarını belirttiler.