Kaptan yuvaya döndü

Yeni sezonda K-PET Birinci Ligde mücadele edecek İskele ekibi Gençler Birliği’nde başkan Rıfat Berkel takımı çalıştıracak teknik adamı belirledikten sonra transferlere de başladı.

Rıfat Berkel, Gençler Birliği teknik direktörü Hasan Topaloğlu’nun istekleri doğrultusunda transfere hızlı başlarken, Ali İmam ve Emre İmam kardeşleri bonservisli olarak takımın kadrosuna kattıktan sonra yıllarca kırmızı siyahlı forma giyen ve takımda kaptanlık yapmış olan Ertan Bulut’u da kadrosuna kattı.

Son olarak Cihangir forması giyen ancak kulüple yaşadığı sorunlardan dolayı sezonu tamamlamayan Ertan Bulut, bonservisi ile birlikte Gençler Birliği’ne döndü.