Kaptan limana döndü

Cihangir, Musa Şanlıer ve Ertan Bulut’un transferlerinden sonra Fırat Ersalan’ı da kadrosuna kattı. Fırat, Esentepe ile oynanan hazırlık maçında takımının ikinci golünü frikikten attı

İsa TABAK

K-PET Süper Lig’in ikinci devresine güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen ve Kıbrıs Kupası’nda da iddialı olmak isteyen Cihangir, transferde bir önemli ismi daha kadrosuna kattı. Cihangir, Musa Şanlıer ve Ertan Bulut’un transferlerinden sonra Fırat Ersalan’ı da kadrosuna kattı.

Sezon başında serbest transfer hakkını kullanarak Mağusa Türk Gücü’ne transfer olan Fırat Ersalan, yeniden kulübüne döndü. Yıllarca takım kaptanlığı yaptığı kulübüne dönen Fırat Ersalan, ligde şu anda kötü durumda olan takımına yönelik, “Sana söz yine baharlar gelecek.” ifadesini kullanarak transferini duyurdu.

Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu ise transferi, “İyi olmak kolaydır, önemli olan adil olmaktır başlayabiliriz Fırat Ersalan” ifadesiyle açıkladı.

Bu arada Fırat, Cihangir formasını dün Esentepe ile oynanan hazırlık maçında yeniden giyerken, takımının 4-0 kazandığı maçın ikinci golünü frikikten attı. Cihangir’in diğer gollerini Offor 2 ve Doğan kaydetti.”