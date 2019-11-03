Kaptan gemiyi yüzdürdü

K-PET Birinci Ligde 8. haftada Muharrem Döveç Stadında oynanan maçta Çanakkale, Yalova'yı 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürürken, rakibine de ilk mağlubiyetini aldırdı.
Mehmet Sezener'in yönettiği maçın ilk devresinde her 2 takımın da gol çabaları yetersiz kalırken, devre 0-0 sona erdi.
İkinci devreye ev sahibi Çanakkale daha etkili başlarken, Hasan Aktaş'ın 52. dakikada attığı kafa golü ile 1-0 öne geçti.
Golden sonra etkinliğini artıran Yalova, 80. dakikada İbrahim Halil'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Maçın son anlarında ev sahibi ekip galibiyet için yüklenirken, sahneye çıkan kaptan Selçuk Sergeç'in uzatma dakikalarında attığı golle Çanakkale maçı 2-1 kazandı.
Çanakkale maçı kazanarak 10 puana yükselirken, orta sıralara tırmandı. Yalova ise aldığı mağlubiyetle 17 puanda kalarak zirve yarışında darbe aldı.