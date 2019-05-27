Kaptan Forest’ten kopmadı

Küçük Kaymaklı A Takımında 16 yaşından bu yana forma giyen Hüseyin Adal, yeni sezon için kulüple anlaşma sağlarken kulüpteki 16. sezonuna başlayacak

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Ligde yeni sezonda sıkıntı yaşamak istemeyen Küçük Kaymaklı’da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu, yeni sezona yönelik çalışmalarına şimdiden başladı.

Öncelikle iç transferi tamamlamak isteyen Küçük Kaymaklı yönetimi, başta takım kaptanı Hüseyin Adal olmak üzere takımın önemli isimleri ile el sıkıştı. 16 yaşından bu yana Küçük Kaymaklı A Takımında forma giyen Hüseyin Adal, yeni sezonla birlikte kulüpteki 16. sezonuna girecek.

Bahadır Göçben ve Taner Bingöllü ile de anlaşan Küçük Kaymaklı yönetimi, genç futbolcular ile de kısa sürede el sıkışmayı hedefliyor.