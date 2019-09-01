Karadeniz 61 Spor Birliği tarafından organize edilen 1. Kaplıca Halı Saha Ligi tamamlanırken, Kumyalı-Mehmetçik şampiyon oldu

Karadeniz 61 Spor Birliği tarafından 3 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında organize edilen 1. Kaplıca Halı Saha Ligi tamamlandı.

Kaplıca'da yapılan, 1. Kaplıca Halı Saha Liginde 8 köy takımı mücadele etti. Turnuvaya Kumyalı, Mehmetçik, Kaplıca, Tatlısu, Tuzluca, Büyükkonuk, Sipahi, Mersinlik ve Ergazi takımları katıldılar. Turnuva sonunda 1., 2. ve 3. gelen takımlara kupa takdimini Karadeniz 61 Spor Birliği başkanı Metin Genç verdi.

Turnuvaya Kaplıcave bölge halkı da katılıp turnuvaya destek verirken, maçları coşkulu şekilde izlediler.

Turnuva sonunda açıklamalarda bulunan Metin Genç, "Böylesine güzel bir beldede toplum olarak bir şeyler yapmak ve başarmanın önemine dikkat çekti. Yeni etkinlikler için her zaman elini taşın altına koyacağını, belirten Metin Genç, sporun yaşamın hep içinde olacağını ve olması gerektiğini vurguladı.

Metin Genç bölge insanının da kaynaşması adına güzel bir projeye imza attıklarını, turnuvayı geleneksel hale getireceklerini de belirtti.

1. Kaplıca Halı Saha Liginde Kumyalı-Mehmetçik şampiyon olurken, Kaplıca ikinci, Tatlısu ise üçüncü oldu.