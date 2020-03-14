Kaplanlarda alt yapıya zorunlu mola

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda tüm futbol karşılaşmalarının 22 Mart tarihine kadar iptal etmesinden sonra takımlar da antrenmanları iptal etmeye başladılar.

K-PET Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova alt yapıdaki tüm yaş gruplarının antrenmanlarının iptal edildiği açıklandı.

Merit Alsancak Yeşilova, U15, U17 ve U17 takımları sorumlusu Ahmet Yurt tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Merit Alsancak Yeşilova alt yapı sorumlusu olarak, başkanımız ve yönetimimiz ile görüş birliği ile tüm alt yapı takımlarımızın antrenmanlarını durdurma kararı aldık.

Yaşanacak sürece katkı koyup, sağlıklı günlerin gelmesine kadar da bu kararımız geçerli olacaktır. Hayatın normale dönmesi ile ilgili resmi açıklamalardan antrenmanlarımızın başlama tarihini yeniden belirleyeceğiz.