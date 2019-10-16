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Kaplanlar yine Cambulat'a emanet

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Kaplanlar yine Cambulat'a emanet
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K-PET Süper Ligde geriye kalan 5 haftada istediği sonuçları alamayan Merit Alsancak Yeşilova'nın yeni teknik direktörü, geçen sezon da takımı çalıştırmış olan Şenol Cambulat oldu.

Konu ile ilgili olarak Merit Alsancak Yeşilova kulübünden şu açıklama yapıldı. "Kulübümüzde boşalan Teknik Direktörlük görevine Şenol Canbulat hocamız getirilmiştir.

Yardımcı hocamız Gökhan Güvensoy ve kaleci antrenörümüz Cenk Şekeroğlu görevlerine devam etmektedir. Merit Alsancak Yeşilova yönetimine dahil olan Abdülkadir Çelik altyapılar dahil olmak üzere takımımızın Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir. Tüm teknik ekibimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."

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