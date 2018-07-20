banner107
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
28 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
22 0
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
297 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
56 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
51 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
68 0
Karting heyecanı başlıyor
Karting heyecanı başlıyor
53 0
Burcunuza göre ideal yaz tatili
Burcunuza göre ideal yaz tatili
102 0
banner82
banner147

Kaplanlar sahaya indi

banner27

Kaplanlar sahaya indi
banner137

K-Pet Süper Lig’de geçen sezon iyi performans gösteren Merit Alsancak Yeşilova yeni sezona merhaba dedi. Açılışa Başkam Redif Nurel ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yeni sezona dün merhaba diyen Merit

Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf yeni sezonla ilgili olarak yaptığı açıklamada takım olarak geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdiklerini, bu sezon ise geçen yılın üzerinde olmak istedikleri söyledi. Yeni sezona hem lig hem de kupada iddialı olmak için yola çıktıklarını belirten Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf, oyuncu grubu ve yönetim olarak buna hazır olduklarını söyledi.

Mevcut kadroyu korumakla birlikte takıma Mustafa Yaşınses ve Kemal’ın takviye edildiğini belirten Akyulaf, Serhan Önet konusunda ise belirsizliğin devam ettiğini belirtti. Adaleke ve Binya’nın da aralarında olduğunu söyleyen Erdinç Akyulaf, Lua Lua’nın ise Pazartesi aralarına katılacağını ifade etti.

Hazırlık planlamalarının hazır olduğunu söyleyen Erdinç Akyulaf sezon öncesi iki etaplı kamp planlamaları ile birlikte hazırlık maçlarının da hazır olduğunu ifade etti. Geçen yılki kadroyu korumalarının en büyük avantajları olduğunu söyleyen Akyulaf takviyelerle birlikte savaşan ve iyi futbol oynayan bir Merit Alsancak Yeşilova yaratacaklarını sözlerine ekledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.