Kaplanlar sahaya indi

K-Pet Süper Lig’de geçen sezon iyi performans gösteren Merit Alsancak Yeşilova yeni sezona merhaba dedi. Açılışa Başkam Redif Nurel ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yeni sezona dün merhaba diyen Merit

Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf yeni sezonla ilgili olarak yaptığı açıklamada takım olarak geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdiklerini, bu sezon ise geçen yılın üzerinde olmak istedikleri söyledi. Yeni sezona hem lig hem de kupada iddialı olmak için yola çıktıklarını belirten Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf, oyuncu grubu ve yönetim olarak buna hazır olduklarını söyledi.

Mevcut kadroyu korumakla birlikte takıma Mustafa Yaşınses ve Kemal’ın takviye edildiğini belirten Akyulaf, Serhan Önet konusunda ise belirsizliğin devam ettiğini belirtti. Adaleke ve Binya’nın da aralarında olduğunu söyleyen Erdinç Akyulaf, Lua Lua’nın ise Pazartesi aralarına katılacağını ifade etti.

Hazırlık planlamalarının hazır olduğunu söyleyen Erdinç Akyulaf sezon öncesi iki etaplı kamp planlamaları ile birlikte hazırlık maçlarının da hazır olduğunu ifade etti. Geçen yılki kadroyu korumalarının en büyük avantajları olduğunu söyleyen Akyulaf takviyelerle birlikte savaşan ve iyi futbol oynayan bir Merit Alsancak Yeşilova yaratacaklarını sözlerine ekledi.