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Kaplanlar sahaya indi

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Merit Alsancak Yeşilova 2019 - 2020 Futbol Sezonunun resmi açılışını Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadyumunda gerçekleştirdi

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Kaplanlar sahaya indi
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Süper Ligin güçlü ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova,  2019 - 2020 Futbol Sezonunun resmi açılışını dün gerçekleştirdi.

Merit Alsancak Yeşilovalılar saat 17:00’de kulüp binasında bir araya gelerek, öncelikle Atatürk Anıtına çiçek koyup, saygı duruşunda bulundular. Daha sonra Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadyumuna giden Merit Alsancak Yeşilova'da başkan Redif Nurel ile teknik direktör Toygar Davulcu, futbolculara yönelik birer konuşma gerçekleştirdiler.

Konuşmalar sonrasında teknik direktör Toygar Davulcu ve teknik heyet nezaretinde sezonun ilk antrenmanı gerçekleştiren Merit Alsancak Yeşilova'da yeni sezonda hedef ligde üst sıralar ve kupada final olarak belirlendi.

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