Kaplanlar parçalaya parçalaya gidiyor

STAT: Orhan Dural Stadı
HAKEMLER: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Sabriye Atikoğlu
YEŞİLOVA: İrfan Özbay, Emin Atabek, Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Memduh Sarıoğlu, Mbah, Yasin Doğan, Fıdelıs Irıa, Quıncy Oseı, Vakkas Kaynarca, BillyMehmet
GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Tufan Gençay, Eray, Mahmut Erkan, Yağış Gençay, İbrahim, Chrıstıan, Sylla, Felıx, Barış Kaya, Süleyman Aksaç
GOLLER: Dk.10 ve 69 Fidelis Iria, Dk.26 ve 37 Mustafa Salk, Dk.90 Mehmet Tekin (Merit Alsancak Yeşilova) – Dk.45 ve89 Sylla (Gönyeli)
K-Pet Süper Lig’in 26.haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Gönyeli’yi konuk etti. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan maçı kazanan 5-2’lik skorla ev sahibi Yeşilova oldu. Maçta yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Fidelis (2), Mustafa Salk (2) ve Mehmet Tekin kaydederken, Gönyeli’nin golleri Sylla’dan geldi. Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova 51 puana yükselirken, Gönyeli 29 puanda kaldı.
(Foto: Gökhan KUZU)