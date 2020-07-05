Kaplanlar parçalaya parçalaya gidiyor

Merit Alsancak Yeşilova, farklı galibiyetlerini Gönyeli karşısında da sürdürürken, Fidelis ve Mustafa’nın yıldızlaştıkları maçta rakibini farklı mağlup etti. Gönyeli ise play out hattında ağır bir yenilgi aldı

STAT: Orhan Dural Stadı HAKEMLER: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Sabriye Atikoğlu YEŞİLOVA: İrfan Özbay, Emin Atabek, Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Memduh Sarıoğlu, Mbah, Yasin Doğan, Fıdelıs Irıa, Quıncy Oseı, Vakkas Kaynarca, BillyMehmet GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Tufan Gençay, Eray, Mahmut Erkan, Yağış Gençay, İbrahim, Chrıstıan, Sylla, Felıx, Barış Kaya, Süleyman Aksaç GOLLER: Dk.10 ve 69 Fidelis Iria, Dk.26 ve 37 Mustafa Salk, Dk.90 Mehmet Tekin (Merit Alsancak Yeşilova) – Dk.45 ve89 Sylla (Gönyeli) K-Pet Süper Lig’in 26.haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Gönyeli’yi konuk etti. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan maçı kazanan 5-2’lik skorla ev sahibi Yeşilova oldu. Maçta yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Fidelis (2), Mustafa Salk (2) ve Mehmet Tekin kaydederken, Gönyeli’nin golleri Sylla’dan geldi. Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova 51 puana yükselirken, Gönyeli 29 puanda kaldı. (Foto: Gökhan KUZU)