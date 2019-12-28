banner255
banner69
Kaplanlar,
Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı
90 0
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
31 0
 
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
20 0
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
23 0
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
22 0
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
58 0
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
42 0
banner355

Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı

banner27

Merit Alsancak Yeşilova, Lapta - Garava derbisinde, Lapta'yı 4-0 mağlup ederek turu geçerken, camianın önemli ismi "Günay abisini" sevindirdi

Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı

Nicosia Group Kıbrıs Kupasında, K-PET Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova, Lapta - Garava derbisinde, Lapta'yı 4-0 mağlup etti. Mehmet Sezener'in yönettiği Şht Şevket Stadındaki maça ilgi de yoğun oldu.

Maçtan önce yaptığı açıklamada kulübün önemli ismi "Günay abilerini" üzmeyeceklerini söyleyen Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Şenol Canbulat'ın dediği olurken, yeşil beyazlılar ikinci devrede farka gitti.

K-PET Birinci Lig ekibi Lapta güçlü rakibi karşısında ilk devre oldukça mücadeleci bir oyun oynarken, devre golsüz tamamlandı.

Merit Alsancak Yeşilova ikinci devrede Burak 2, Mbah ve Fidelis'in golleriyle maçı 4-0 kazanarak ikinci tura yükseldi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.