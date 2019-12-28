Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı

Merit Alsancak Yeşilova, Lapta - Garava derbisinde, Lapta'yı 4-0 mağlup ederek turu geçerken, camianın önemli ismi "Günay abisini" sevindirdi

Nicosia Group Kıbrıs Kupasında, K-PET Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova, Lapta - Garava derbisinde, Lapta'yı 4-0 mağlup etti. Mehmet Sezener'in yönettiği Şht Şevket Stadındaki maça ilgi de yoğun oldu.

Maçtan önce yaptığı açıklamada kulübün önemli ismi "Günay abilerini" üzmeyeceklerini söyleyen Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Şenol Canbulat'ın dediği olurken, yeşil beyazlılar ikinci devrede farka gitti.

K-PET Birinci Lig ekibi Lapta güçlü rakibi karşısında ilk devre oldukça mücadeleci bir oyun oynarken, devre golsüz tamamlandı.

Merit Alsancak Yeşilova ikinci devrede Burak 2, Mbah ve Fidelis'in golleriyle maçı 4-0 kazanarak ikinci tura yükseldi.