Kaplanlar'da Davulcu dönemi

Merit Alsancak Yeşilova'nın teknik direktör belirleme sıkıntısı sona ererken, başkan Redif Nurel kulübün yeni teknik direktörü ile anlaştı.

Toygar Davulcu, sezon sonuna kadar kulübün yeni teknik direktörü olurken, tribünden izleyeceği MTG maçı sonrasında da görevine aktif olarak başlayacak.