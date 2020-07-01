Kaplanlar, Boğa’yı parçaladı

Merit Alsancak Yeşilova, üstün formunu Göçmenköy karşısında da sürdürürken, sıkıntılı bölgede yer alan rakibini 4-1 mağlup etti. Yeşil beyazlılar geçtiğimiz hafta da aynı skorla galip gelmişti

Stat: Orhan Dural Stadı Hakemler: Evren Karademir, Necmi Bulut, Mehmet Volkan Çelik Merit Alsancak Yeşilova: İrfan Özbay, Emin Atabek, Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Memduh Sarioğlu, Emmanuel Mbah, Yasin Doğan, Fidelis Iria, Quincy Osei, Vakkas, Billy Mehmet Göçmenköy: Ozan Moroğlu, Rifat Kaniöz, Lawal Murtadah, Reşit Erişik, Kenneth NgwokeFikret Yağcioğlu, Ahmet Coşkun, Cemal Terkan, John Okoli, Mevlüt Önal, Erol Aksunlar Goller: Dk.10 Billy Mehmet, Dk.23 Fidelis Iria, Dk.32 Emanuel Mbah (P), Dk.72 Mustafa Salk (MAY), Dk.80 Kenneth Ngwoke (P) (Göçmenköy) K-Pet Süper Lig’in 25. haftasında üçüncü sırada yer alan güçlü Merit Alsancak Yeşilova, play out oynamak istemeyen Göçmenköy’ü konuk etti. Yeşilova, karşılaşmayı Billy Mehmet, Fidelis, Emmanuel (penaltıdan) ve Mustafa Salk’ın golleriyle 4-1 kazanırken Göçmenköy’ün tek golü penaltıdan Kenneth’den geldi. Geçtiğimiz hafta da aynı skorla maçını kazanan Merit Alsancak Yeşilova puanını 48’e çıkararak ikinci Doğan Türk Birliği ile puan farkını 1’e indirdi. Göçmenköy ise 30 puanda