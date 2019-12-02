Kaplanlar 4 nala gidiyorlar

Merit Alsancak Yeşilova, Hamitköy'ü de mağlup ederek çıkışını sürdürürken, üst sıralarda iddialı bir konuma geldi. Deplasmandaki başarısız sonuçlarına bir yenisini daha ekleyen Hamitköy ise istikrarsız gidişini sürdürdü. Hamitköylüler hakem Mustafa Öztugay'ın yönetimine büyük tepki gösterdiler

Yer: Orhan Dural Stadı Hakemler: Mustafa Öztugay, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı Merit A. Yeşilova: Kemal Molla, Hamis Çakır(İlyas), Mustafa Salk, Memduh Sarıoğlu, Burak Koçar (Esosa Irogue), Emmanuel Mbah, Emin Atabek, Yasin Doğan, Vakkas Kaynarca, Fidelis Iria, Billy Osman (Mehmet Erduran) HAMİTKÖY: Emre Nalbant, İbrahim Kaba, Ömer Albayrak, Peter Imah (Eray Vudalı), Aksel Kaptanoğlu (Ardahan Orbay), Mert Ateş, John Ebuka, Agit Altan (Mahmut Yumuşak), Hüseyin Çıdamlı, Oladele Oshebe, Taner Ateş K-PET Süper Ligin 12. haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Hamitköy'ü Orhan Dural Stadında konuk etti. Maçın ilk devresinde oyun dengede giderken 12. dakikada kornnerden gelen topa kafa vuran Mbah takımını öne geçirdi. 1-0 15. dakikada Peter'in düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşta Aksel mükemmel bir gol attı. 1-1 Eşitlikten sonra 32. dakikada gelişen Hamitköy atağında Peter kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Merit Alsancak Yeşilova defansının Peter'i düşürmesine hakem Mustafa Öztugay'ın devam demesine Hamitköylüler büyük tepki gösterdi. İkinci devre rüzgarı da arkasına alan Merit Alsancak Yeşilova oldukça etkili olmaya başladı. Ancak gelişen bir Hamitköy atağında, 55'te John Ebuka'nın, Frides tarafından düşürmesine hakem Mustafa Öztugay'ın devam demesine Hamitköylüler yine büyük tepki gösterdi. Esosa'nın da oyuna girmesinden sonra etkisini artıran Merit Alsancak Yeşilova, 69'da Esosa ile 2-1 öne geçerken, 79. dakikada Emin skoru 3-1'e taşıdı. Maçta son sözü söyleyen Mbah oldu. 4-1