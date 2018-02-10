Kaplan, Pulayayı da pençeledi

İkinci devrenin en başarılı takımlarından olan Alsancak Yeşilova, Yeniboğaziçi’ni deplasmanda LuaLua ve İlyas’ın golleriyle mağlup ederken, Binya, Adeleke ve Aksel de galibiyette ön plana çıktılar. Düşme hattında kalan ve galibiyet hasreti süren Yeniboğaziçi'nin tek golünü Ousmane attı

Stad: Hüseyin Özkan,Cemal Sakallı,Ferhat Tunat,Mustafa Öztugay Hakemler: Hüseyin Özkan, Cemal Sakallı, Ferhat Tuna Yeniboğaziçi: Remzi Rıylı, Burçin Kerimoğluları, Hüseyin Genel (Dk.46 Rüstem), İsmail Tırlık, Hasan Aktaş, Mehmet Çağakan, Ramadan Ağdaç (Dk.46 Zübeyir), Talat Nurtunç, Hasim Girgin, Ousmane, Armond Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Bayram Özgür, Vakkas, İlyas Niyazi, Seyi Adeleke, Ulaş Candanal, Cenker Yazar (Dk.86 Ahmet), Mustafa Salki, Aksel Kaptanoğlu, Binya, Lualua Goller: Lualua(Dk.18 P), İlyas Niyazi(Dk.24), Ousmane(Dk.89) K-Pet Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Yeniboğaziçi ile Merit Alsancak Yeşilova, Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk Merit Alsancak Yeşilova'nın 2-1 üstünlüğünde sonuçlandı. Merit Alsancak Yeşilova'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan LuaLua ve 22. dakikada İlyas kaydetti. Yeniboğaziçi'nin tek golünü ise 88. dakikada Ousmane attı. K-Pet Süper Lig’de Merit Alsancak Yeşilova deplasmanda Yeniboğaziçi’ni 2-1 mağlup etti. Dk.18:Lualua sağ kanattan topu aldı ceza sahasına girdi İsmail Tırlık’ın müdahalesi ile yerde kaldı hakem penaltı kararı verdi.0-1 Dk.22:Savunmanın arkasına sarkan İlyas kaleciyi geçti vuruşunda top yan ağlarda galdı. Dk.24:Lualua’nın orta alanda pasında topla buluşyan İlyas uzaktan sert vurdu ve topu ağlarla buluştu.0-2 Dk.39:Sağdan yapılan ortaya Hasan Piro çıkardı dönen topta kaleci çıkardı. Dk.48:Soldan yapılan ortaya Adeleke’nin eline çarptı hakem penaltı kararı verdi.Penaltıda Armond vurdu kaleci Hasan Piro kurtardı. Dk.89:Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta İsmail Tırlık ortayı yaptı Ousmane kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.1-2 Karşılaşmada başka gol olmazken 1-2 Merit Alsancak Yeşilova kazandı. Bu galibiyetle Merit Alsancak Yeşilova puanını 28 yaparken, 5. sırada kaldı. Yeniboğaziçi 15 puanda kaldı.