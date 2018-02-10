Kaplan, Pulayayı da pençeledi

Stad: Hüseyin Özkan,Cemal Sakallı,Ferhat Tunat,Mustafa Öztugay
Hakemler: Hüseyin Özkan, Cemal Sakallı, Ferhat Tuna
Yeniboğaziçi: Remzi Rıylı, Burçin Kerimoğluları, Hüseyin Genel (Dk.46 Rüstem), İsmail Tırlık, Hasan Aktaş, Mehmet Çağakan, Ramadan Ağdaç (Dk.46 Zübeyir), Talat Nurtunç, Hasim Girgin, Ousmane, Armond
Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Bayram Özgür, Vakkas, İlyas Niyazi, Seyi Adeleke, Ulaş Candanal, Cenker Yazar (Dk.86 Ahmet), Mustafa Salki, Aksel Kaptanoğlu, Binya, Lualua
Goller: Lualua(Dk.18 P), İlyas Niyazi(Dk.24), Ousmane(Dk.89)
K-Pet Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Yeniboğaziçi ile Merit Alsancak Yeşilova, Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk Merit Alsancak Yeşilova'nın 2-1 üstünlüğünde sonuçlandı.
Merit Alsancak Yeşilova'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan LuaLua ve 22. dakikada İlyas kaydetti. Yeniboğaziçi'nin tek golünü ise 88. dakikada Ousmane attı.
K-Pet Süper Lig’de Merit Alsancak Yeşilova deplasmanda Yeniboğaziçi’ni 2-1 mağlup etti.
Dk.18:Lualua sağ kanattan topu aldı ceza sahasına girdi İsmail Tırlık’ın müdahalesi ile yerde kaldı hakem penaltı kararı verdi.0-1
Dk.22:Savunmanın arkasına sarkan İlyas kaleciyi geçti vuruşunda top yan ağlarda galdı.
Dk.24:Lualua’nın orta alanda pasında topla buluşyan İlyas uzaktan sert vurdu ve topu ağlarla buluştu.0-2
Dk.39:Sağdan yapılan ortaya Hasan Piro çıkardı dönen topta kaleci çıkardı.
Dk.48:Soldan yapılan ortaya Adeleke’nin eline çarptı hakem penaltı kararı verdi.Penaltıda Armond vurdu kaleci Hasan Piro kurtardı.
Dk.89:Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta İsmail Tırlık ortayı yaptı Ousmane kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.1-2
Karşılaşmada başka gol olmazken 1-2 Merit Alsancak Yeşilova kazandı. Bu galibiyetle Merit Alsancak Yeşilova puanını 28 yaparken, 5. sırada kaldı. Yeniboğaziçi 15 puanda kaldı.