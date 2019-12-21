Kaplan, Kartal'ı pençeledi

Merit Alsancak Yeşilova, Yenicami karşısında uzun süre geride götürdüğü maçı son bölümde Bill ve Burak Koçar'ın golleriyle kazanarak sıralamada Yenicami'nin üzerine tırmandı. Düşüşü süren Yenicami, liderin 11 puan gerisine düşerek, şampiyonluk yarışından iyice uzaklaştı

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Olgun Canik, Mustafa Torun

YAK: Ercan, Tansel, Hascan, Mehmet, Hasan, Mehmet, Abaka, Farouk, Junior, Yannick, Mahmut

MAY: Kemal, Memduh, Vakkas, Mejdi, Emin, Mustafa Salk, Esosa (Burak), Hamis(Salih), Mbah, Yasin(Mustafa Vardi), Bill

K-PET Süper Ligde zirve hedefinden uzaklaşmak istemeyen Yenicami, üst sıralara yaklaşmak isteyen Merit Alsancak Yeşilova karşısında galibiyeti koruyamayarak mağlubiyete razı oldu.Yenicami'de 81'de Hasan Ulukök, 88'de ise Mehmet Göktaş kırmızı kart gördüler.

Merit Alsancak Yeşilova ise geriye düştüğü maçın son bölümünde yapılan değişikliklerin de etkisiyle maçı çevirip, 3 puanı almasını bildi. Özellikle Burak Koçar, oyuna girdikten sonra takımının maçı kazanmasına büyük kaktı koydu.

Maçın ilk devresi dengeli giderken, 27 dakikada Merit Alsancak Yeşilova kale alanı içerisinde oluşan karambolde, Mehmet Göktaş takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci devre dengeli başlarken, Merit Alsancak Yeşilova'da kötü oynayan Esosa'nın yerine 60'ta Burak'ın oyuna girmesi, maça hareket getirdi.

82'de Merit Alsancak Yeşilova'nın kazandığı penaltı vuruşunda Bill topu ağlara gönderdi. 1-1

Dk 88'de Burak Koçar maçın skorunu belirleyen golü atarken, skor 1-2 oldu.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası başka gol getirmedi.