banner255
banner69
Garga kafesten liderliğe uçtu
Garga kafesten liderliğe uçtu
3 0
Penaltı canavarı eldivenleri astı
Penaltı canavarı eldivenleri astı
7 0
 
Rakının Türk Kültüründe Yeri Var mı?
Rakının Türk Kültüründe Yeri Var mı?
19 0
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
11 0
Sisli hava korkuttu
Sisli hava korkuttu
26 0
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
30 0
GAÜ ve DAÜ finalde
GAÜ ve DAÜ finalde
144 0
banner355

Kaplan, Kartal'ı pençeledi

banner27

Merit Alsancak Yeşilova, Yenicami karşısında uzun süre geride götürdüğü maçı son bölümde Bill ve Burak Koçar'ın golleriyle kazanarak sıralamada Yenicami'nin üzerine tırmandı. Düşüşü süren Yenicami, liderin 11 puan gerisine düşerek, şampiyonluk yarışından iyice uzaklaştı

Kaplan, Kartal'ı pençeledi

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Olgun Canik, Mustafa Torun

YAK: Ercan, Tansel, Hascan, Mehmet, Hasan, Mehmet, Abaka, Farouk, Junior, Yannick, Mahmut

MAY: Kemal, Memduh, Vakkas, Mejdi, Emin, Mustafa Salk, Esosa (Burak), Hamis(Salih), Mbah, Yasin(Mustafa Vardi), Bill

K-PET Süper Ligde zirve hedefinden uzaklaşmak istemeyen Yenicami, üst sıralara yaklaşmak isteyen Merit Alsancak Yeşilova karşısında galibiyeti koruyamayarak mağlubiyete razı oldu.Yenicami'de 81'de Hasan Ulukök, 88'de ise Mehmet Göktaş kırmızı kart gördüler.

Merit Alsancak Yeşilova ise geriye düştüğü maçın son bölümünde yapılan değişikliklerin de etkisiyle maçı çevirip, 3 puanı almasını bildi. Özellikle Burak Koçar, oyuna girdikten sonra takımının maçı kazanmasına büyük kaktı koydu.

Maçın ilk devresi dengeli giderken, 27 dakikada Merit Alsancak Yeşilova kale alanı içerisinde oluşan karambolde, Mehmet Göktaş takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci devre dengeli başlarken, Merit Alsancak Yeşilova'da kötü oynayan Esosa'nın yerine 60'ta Burak'ın oyuna girmesi, maça hareket getirdi.

82'de Merit Alsancak Yeşilova'nın kazandığı penaltı vuruşunda Bill topu ağlara gönderdi. 1-1

Dk 88'de Burak Koçar maçın skorunu belirleyen golü atarken, skor 1-2 oldu.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası başka gol getirmedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.