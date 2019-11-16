Kaplan, Boğa'yı pençeledi

Stad: Atatürk Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı,Yusuf Bakar,Emre Çevikdal
Göçmenköy: Mustafa ,Kemal ,Lawal ,Reşit (Dk.46 Ömer), Ahmet ,Rifat (Dk.67 Mustafa Arnavut) Okoli,Joseph ,Mevlüt ,Rahmi ,Fikret (Dk.46 Kadir)
Merit Alsancak Yeşilova: İrfan ,Emin ,Mejdi ,Mustafa ,Memduh ,Mbah, Yasin (Dk.86 İlyas) Hamis (Dk.76 Burak),Iria (Dk.90+1 Mustafa Vardi) Vakkas ,Billy Mehmet
Goller: Dk.20 Memduh, Dk.33 Yasin, Dk.89 Emmanuel Mbah (MAY)
K-Pet Süper Lig’in 10. haftasında Göçmenköy’ü deplasmanda farklı mağlup eden Merit Alsancak Yeşilova, çıkışını sürdürürken son 3 maçında 7. puanın aldı.
Göçmenköy ile Merit Alsancak Yeşilova, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı kaşıya geldiler. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 3-0’lık skorla deplasman ekibi Yeşilova oldu. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golleri Memduh, Yasin ve Emmanuel Mbah kaydetti.
Bu skorla Merit Alsancak Yeşilova 14 puana yükselirken, Göçmenköy 15 puanda kaldı.