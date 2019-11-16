Kaplan, Boğa'yı pençeledi

Merit Alsancak Yeşilova, Göçmenköy deplasmanında beklemediği kadar rahat bir galibiyet alırken, goller Memduh, Yasin ve Mbah'tan geldi. Memduh ve Yasin, maçtaki iyi futbollarıyla da galibiyete katkı koydular. İstikrarsız sonuçlar almaya devam eden Göçmenköy, üst sıralara tırmanma şansını yitirdi

Stad: Atatürk Stadı Hakemler: Emre Öztaşlı,Yusuf Bakar,Emre Çevikdal Göçmenköy: Mustafa ,Kemal ,Lawal ,Reşit (Dk.46 Ömer), Ahmet ,Rifat (Dk.67 Mustafa Arnavut) Okoli,Joseph ,Mevlüt ,Rahmi ,Fikret (Dk.46 Kadir) Merit Alsancak Yeşilova: İrfan ,Emin ,Mejdi ,Mustafa ,Memduh ,Mbah, Yasin (Dk.86 İlyas) Hamis (Dk.76 Burak),Iria (Dk.90+1 Mustafa Vardi) Vakkas ,Billy Mehmet Goller: Dk.20 Memduh, Dk.33 Yasin, Dk.89 Emmanuel Mbah (MAY) K-Pet Süper Lig’in 10. haftasında Göçmenköy’ü deplasmanda farklı mağlup eden Merit Alsancak Yeşilova, çıkışını sürdürürken son 3 maçında 7. puanın aldı. Göçmenköy ile Merit Alsancak Yeşilova, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı kaşıya geldiler. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 3-0’lık skorla deplasman ekibi Yeşilova oldu. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golleri Memduh, Yasin ve Emmanuel Mbah kaydetti. Bu skorla Merit Alsancak Yeşilova 14 puana yükselirken, Göçmenköy 15 puanda kaldı.