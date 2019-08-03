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Kaplan'a, Garga gagası

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mağusa Türk gücü ile Merit Alsancak Yeşilova arasında dün Canbulat Stadında oynanan hazırlık maçını son şampiyon Mağusa Türk Gücü 3-2 kazandı. Sezona iddialı hazırlanan rakibi karşısında Mağusa Türk Gücü ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

Mağusa Türk Gücü'nün yeni transferleri Ünal ve Toma da yeni takımlarıyla çıktıkları ilk maçta golle tanıştılar. Maçın ilk yarısında Mağusa Türk Gücü, Ünal ve Arif'in golleriyle 2-0 öne geçti. Devrenin son bölümünde Merit Alsancak Yeşilova Burak'ın penaltı golüyle devrenin skorunu 2-1 olarak belirledi.

Maçın ikinci devresinde her iki teknik adamda aşırı sıcaktan da futbolcularını koruma adına bol bol oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. İkinci devrede Mağusa Türk Gücü yeni transferi Gürcü Toma ile skoru 3-1 yaptı. Merit Alsancak Yeşilova yine Burak Kocar ile gol bulunca skor 3-2 olarak şekillendi.

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