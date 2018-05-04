Kapanışı bol gollü yaptılar

Şampiyonluk yarışından kopan GAÜ-Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği arasındaki maçtan 6 gol çıkarken, 3-3 biten maç sonunda Doğan Türk Birliği sezonu ikinci, GAÜ-Çetinkaya ise üçüncü tamamladı

K-Pet Süper Lig son haftanın açılış maçında ikincilik yarışı veren GAÜ-Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

6 golun atıldığı maçın ilk devresi durgun, son yarım saati ise hareketli geçti. Maçın son 5 dakikasında 3 gol atıldı. Mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılan Doğan Türk Birliği, puanını 57'ye yükseltti ve ligi ikinci bitirdi. GAÜ-Çetinkaya ise 55 puanla ligi üçüncü tamamladı.

Kerem Eran, Zekai Töre ve Hakan Gök hakem üçlüsünün yönettiği maçta Doğan Türk Birliği'nin gollerini 8. dakikada Pamboe, 58. dakikada Okafor ve 88. Dakikada Rahemm kaydetti. GAÜ Çetinkaya’nın gollerini 66. dakikada David, 85 ve 90. dakikalarda Abbas attı.