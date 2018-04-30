Kanu, Atatürk Stadı’nın çimlerinde olacak

Dünya yıldızlarını futbolumuza kazandıran menajer Tekin Birinci, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda dünya yıldızlarını bir araya getirecek olan özel maç organize etti. 19 Mayıs’ta yapılacak organizasyona Nijeryalı Kanu gibi yıldızlar katılacak

Futbolumuza birçok önemli yıldızın gelmesini sağlayan, Lua Lua, Billy Mehmet, Eneramo gibi Dünya yıldızlarını futbolumuza kazandıran menajer Tekin Birinci, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Dünya yıldızlarını bir araya getirecek olan bir özel maç organize etti.

Tekin Birinci’nin organize ettiği maçta Arsenal forması altında Dünya futboluna damga vuran Nijeryalı Nwankwo Kanu, Lua Lua gibi yıldızların yer aldığı Dünya Karması ile Yıldızlar Karması karşılaşacak.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gününde saat 21:45’te oynanacak olan maçta futbolumuzun en önemli kalecilerinden Ali Duvarcı da jübile yapacak. Maçı ise efsane hakemlerimizden Savaş Tilki yönetecek.