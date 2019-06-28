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Kanlı, Halk Evi’ne yakın

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Geçirdiği ağır sakatlık ve ameliyat sonrasında iyice güçlenip, daha sağlam bir şekilde Süper Lige dönmeyi hedefleyen Doğan Türk Birliği’nin kiralık futbolcular listesinde bulunan Hasan Kanlı birinci lig ekibi Girne Halk Evi’ne yakın

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Kanlı, Halk Evi’ne yakın
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Doğan Türk Birliği’nin kiralık futbolcular listesinde bulunan başarılı stoper Hasan Kanlı, kendisine Süper Lig ekiplerinden de teklifler gelmesine rağmen, tercihini Birinci Lig kulüplerinden yana kullanmak istiyor.

Hasan Kanlı, geçirdiği ağır sakatlık ve ameliyat sonrasında iyice güçlenip, daha sağlam bir şekilde Süper Lige dönmeyi hedefliyor. Birinci Ligde zirve hedefinde olan bir kulübe gitmek isteyen Hasan Kanlı için, şampiyonluk hedefindeki 3 kulüp devreye girdi.

Girne Halk Evi, Gençler Birliği ve Yonpaş Dumlupınar, Hasan Kanlı için girişim başlatırken, Hasan Kanlı’nın, Girne ekibi olmasından dolayı Girne Halk Evi’ne daha sıcak baktığı öğrenildi. Girne Halk Evi’nin Doğan Türk Birliği ile olan yakın ilişkileri de bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

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