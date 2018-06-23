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Kaner: Yönetimin yanındayım

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Yenicami'nin düzenlediği şampiyonluk balosunda konuşan Kaan Kaner, başkanlıktan ayrılmasına rağmen bir Yenicamili olarak her zaman maddi ve manevi olarak kulübün yanında olacağını vurguladı

Kaner: Yönetimin yanındayım
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig 2017-2018 sezonu şampiyonu Yenicami'de başkanlığı Hüseyin Metinser'e devreden Kaan Kaner, yeni başkan ve yeni yönetim kurulunun yanında olacaklarını söyledi. Yenicami'nin düzenlediği şampiyonluk balosunda konuşan Kaan Kaner, başkanlıktan ayrılmasına rağmen bir Yenicamili olarak her zaman maddi ve manevi olarak kulübün yanında olacağını söylerken, yeni başkan Hüseyin Metinser'e desteğinin tam olduğunu sözlerine ekledi.

Bu arada başkan Hüseyin Metinser de gecede yaptığı konuşmada, camiadan, eski başkanlardan ve sponsorlardan aldıkları destekle çıktıkları yolda, hedeflerinin her zaman olduğu gibi yine şampiyonluk olacağını belirtti.

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