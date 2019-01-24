Kane'in ayakkabısını, Bertu giyecek

Harry Kane’in çok yakın bir aile dostu olan Hüseyin Hayatlar, Harry Kane'in giydiği bir çift futbol ayakkabısını, DTB U10 futbolcusu Bertu Sağır’a, hediye etti

Doğan Türk Birliği (DTB) Akademi’nin 10 yaşındaki başarılı futbolcusu Bertu Sağır’a, İngiltere Milli Takımı ve Tottenham Hotspur'un yıldız futbolcusu Harry Kane'in giydiği bir çift futbol ayakkabısı hediye edildi.

Kane’in çok yakın bir aile dostu olan, uzun yıllar Londra’da yaşamış olan ve ünlülerin kuaförlüğünü yapan Hüseyin Hayatlar, ayakkabıların Bertu’ya verilmesine aracı oldu.

Hüseyin Hayatlar, Harry Kane, yaklaşık 10 yıl önce, daha 14 yaşındayken, o dönem oynadığı takım ile Kuzey Kıbrıs’ta bir turnuvaya katıldığını söylerken, buradaki gençlerin futbol tutkusunun onu fazlasıyla etkilediğini, açıkladı.

Yıllar sonra, şimdiki takımı Tottenham Hotspur ile Güney Kıbrıs ekiplerinden Apoel Nicosia ile maç yapmaya geldiği dönemde, kendisine ait bir çift ayakkabıyı babası aracılığıyla, başarılı bir minik futbolcuya verilmek üzere, ulaştırdığını belirten Hüseyin Hayatlar, iyi bir Doğan Türk Birliği taraftarı olduğu için, ayakkabıların Bertu Sağır’a verilmesine karar verdiğini belirtti. Hüseyin Hayatlar, U10 antrenmanı esnasında, Bertu’nun ailesi ve hocaları huzurunda, ayakkabılar kendisine teslim etti.