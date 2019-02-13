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Kan, rakibini yere yatırıp yumrukladı

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Kan, rakibini yere yatırıp yumrukladı
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Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu, BTM I. Kırmızı Grupta oynanan 10. hafta müsabakalarını tescil ederken, cezaları da açıkladı. Kurul, Serdarlı 14 Ağustos Stadında oynanan Serdarlı – Geçitkale maçında, Serdarlı futbolcusunun topsuz alanda rakibine yere yatırarak yumruklayan, Serdarlı futbolcusu Aykut Kan’a, 20 maç cezası verdi. Geçitkale futbolcusu Özbay Mehmet Gökel ise rakibinin boğazını sıktığı için 3 maçla cezalandırıldı.

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