Kan, rakibini yere yatırıp yumrukladı

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu, BTM I. Kırmızı Grupta oynanan 10. hafta müsabakalarını tescil ederken, cezaları da açıkladı. Kurul, Serdarlı 14 Ağustos Stadında oynanan Serdarlı – Geçitkale maçında, Serdarlı futbolcusunun topsuz alanda rakibine yere yatırarak yumruklayan, Serdarlı futbolcusu Aykut Kan’a, 20 maç cezası verdi. Geçitkale futbolcusu Özbay Mehmet Gökel ise rakibinin boğazını sıktığı için 3 maçla cezalandırıldı.