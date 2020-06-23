Kamil’in şanssızlığı

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Liginin başlama tarihi olarak 18 Temmuz’u açıklamasından sonra kulüpler hazırlık maçlarına devam ederlerken, maçlarda şanssızlıklar da yaşanıyor.

Gaziveren’in başarılı savunma oyuncularından Kamil Erses de şanssızlık yalayan futbolculardan oldu. Baf Ülkü Yurdu Antreman Sahasında Ağırdağ Boğaz ile hazırlık maçı oynayan Gaziveren’in yeni transferi Kamil’in, 15. dakikada diz çapraz bağları koptu.

İkili mücadelede ayağına darbe alan Kmail’in, Kolan Hastanesinde çekilen MR sonucunda dizindeki çapraz bağların kopuk olduğu tespit edildi. Genç futbolcu önümüzdeki günlerde dizinden ameliyat olacak.