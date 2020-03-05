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Kamil Ergenekon tecrübelerini aktarıyor

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BTM 2. Lig Birinci Grupta mücadele edecek takımlardan olan Kumyalı’nın antrenörü olan Kamil Ergenekon, genç futbolculara tecrübelerini aktarıyor

Kamil Ergenekon tecrübelerini aktarıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olanKumyalıda şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken takımı önemli bir isim çalıştırıyor.

Futbolculuğu döneminde en iyi orta saha futbolcularından biri olan ve geçtiğimiz sezona kadar da futbol oynayan Kamil Ergenekon, Kumyalı’nın antrenörü oldu.

Tecrübelerini genç futbolculara aktarmaya başlayan Kamil Ergenekon yönetiminde sezona hazırlanan Kumyalı, Birinci Grupta Bafra, Yeni Erenköy, Yedikonuk, Ergazi ve Sipahi ile mücadele edecek. Kumyalı, ilk haftada ise Yeni Erenköy ile karşılaşacak.

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