Kamikazeler

Maçın ilk devresinde 2-0 öne geçen Yalova, bu skoru koruyamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Maçın berabere bitmesiyle Yalova direk düşme tehlikesi yaşamaya devam ederken, Yeniboğaziçi ligde kalma umutlarını iyice azalttı

YER: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı.

HAKEMLER: Kerem Eran-Ali Karahasan-Ferhat Tuna

YALOVA: İrfan-Veli-Tayfun(Selçuk dk. 52)-Çağan-Mahmut-Edis(Reşat dk. 64)-Uche-Buğra-Batshi-Cemal(A.Karayel dk. 46)-Mithat

Y.BOĞAZİÇİ: Ersoy-Rüstem(Hüseyin dk. 39)-keita-İsmail-Ramadan-M.Çağakan(Ousmane dk.46)-Ahmet-Talat-Armond-Haşim-Burçin(Tugay dk. 90)

GOLLER: Dk.20 Uche, dk.40 Batshi (YALOVA) Dk. 73 ve 83 Ousmane (Y.BOĞAZİÇİ)

KIRMIZI KART: Hüseyin dk. 90+6 (Y.BOĞAZİÇİ)

K-Pet Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yalova ile Yeniboğaziçi, Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresinde 2-0 öne geçen Yalova, bu skoru koruyamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Yalova'nın gollerini 20. dakikada Uche ve 40. dakikada Batshi kaydetti. Yeniboğaziçi'nin gollerini ise 73 ve 83. dakikalarda oyuna sonradan dahil olan Ousmane attı. Mücadelenin 90+6. dakikasında Yeniboğaziçi'nden Hüseyin Genel ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

3. dakikada gelişen Y.Boğaziçi atağında defansın arkasına atılan uzun topa koşan Ahmet kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen topa istediği gibi vuramadı ve direğin yanından top dışarı gitti.

11. dakikada Yalova’dan Uche’nin sert şutunda top kaleci Ersoy’dan sekti defans uzaklaştırdı.

14. dakikadaki Yalova atağında Batshi’nin pasında Cemal kaleci Ersoy ile karşı karşıya kaldı. Ancak topa müdahale edemeyince Ersoy topa sahip oldu.

20. dakikada Yalova öne geçti. Y.Boğaziçi oyuncularının kendi ceza alanları önünde uzaklaştıramadığı topu alan Uche, rakibini önce sola sonra sağa yatırarak şık bir vuruşla topu ağlara yollayarak Yalova’yı 1-0 öne geçirdi.

40. dakikada fark 2’ye çıktı. Gelişen atakta Batshi sol tarafta biraz da çarpraz pozisyonda topla buluştu. Şık bir hareketle rakibini geçtikten sonra sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderince Yalova skoru 2-0 yaptı.

62. dakikada gelişen Y.Boğaziçi atağında rakip ceza alanında Armond’un vuruşunda Uche son anda topa müdahale etti, boşta kalan topa kaleci İrfan sahip oldu.

70. dakikadaki Yalova atağında defansın arkasına atılan topla buluşan Mithat kalecinin üzerinden aşırttığı topu çizgi üzerinden Y.Boğaziçi defans oyuncuları uzaklaştırarak rakibine gol şansı tanımadı.

73 dakikada gelişen Y.Boğaziçi atağında sağ taraftan ceza alanı içerisine gönderilen topa Ousmane’nin röveşatasında kaleci İrfan üzerine gelen topu göğsünden sektirince top ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

83. dakikada skora denge geldi. Y.Boğaziçi takımından Ahmet’in kullandığı kornerde kale önünde oluşan kalabalık arasında kaleciden önce topa vuran Ousmane hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak skoru 2-2 yaptı.

86. dakikadaki Y.Boğaziçi atağında sağ taraftan Ousmane’nin son çizgiden kale önüne kestiği topu Armonda kale çizgisine 2 metreden ve bom boş pozisyonda dışarı atarak belki de takımını galibiyetten eden golü kaçırdı. Maç 2-2 berabere tamamlandı. Bu sonuçla Yalova puanını 22'ye, Yeniboğaziçi ise 19'a yükseltti.