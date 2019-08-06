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"Kaliteli hakem sayısını yukarıya çekmek istiyoruz"

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Savaş Tilki disiplinden asla taviz vermediklerini açıklarken, Kaliteli hakem sayısını yukarıya çekmek istediklerini söyledi

"Kaliteli hakem sayısını yukarıya çekmek istiyoruz"
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KTFF Merkez Hakem Kurulu Atama ve antrenman sorumlusu Savaş Tilki hakemlerin kamptaki performansını ve kamp ortamını değerlendirdi.

Savaş Tilki, yararlı bir kamp geçirdiklerini ve disiplinden asla taviz vermediklerini söylerken,

böylesi güzel bir ortamda kamp yapma olanağını kendilerine sağlayan dernek yönetimine teşekkürlerini iletti. Tilki, plan program çerçevesinde iyi bir kamp geçirdiklerini de kaydetti.

Tilki, kamp sürecinin bilimsel çalışmalar sonrasında Pro Dr. Cevdet Tınazcı’nın hazırladığı programlar kapsamında yapıldığını ifade etti.

Boş zamanlarda hakemlerin bir birleri ile kaynaşması ve sorunlarını dinlemek adına onlarla toplantılar yaptıklarını da belirten Tilki, bunun olumlu yansımalarını gördüğünü vurguladı.

Yeni sezonda Süper Lig’de daha çok hakeme görev vereceklerini ve bunun hakemler için bir fırsat olduğunu söyleyen Tilki, “Alttan gelenleri, tecrübelilerle harmanladık. Kaliteli hakem sayısını daha yukarıya çekmek istiyoruz” dedi.

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