Kaleyi Sadrazam devraldı

K-PET Süper Ligde dün oynanan Küçük Kaymaklı - Girne Halk Evi maçında GHE kalesini son 6 dakikada kaptan Hasan Sadrazam korudu. Kaleci Okyanus'un, Bello'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görmesiyle, oyuncu değişiklik hakkı kalmayan GHE'nde kaleye Hasan Sadrazam geçti. Küçük Kaymaklı, Hasan'ın kalede olduğu sürede ise Hasan'ı zorlayamadı.