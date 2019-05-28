Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından düzenlenen kaleci antrenörlüğü kursu tamamlandı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda ve Yusuf Kaptan Sahasında kursiyerler, eğitimciler ile bir araya gelerek bilgiler edindiler. Dün tamamlanan kurs sonrasında başarılı olan kursiyerlere, kaleci antrenörü lisansı verildi.