banner107
Dikmen'i sel suları bastı
Dikmen'i sel suları bastı
391 0
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
143 0
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
133 0
Denner şampiyonluğa tırmandı
Denner şampiyonluğa tırmandı
22 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
232 0
Hamitköy dört dörtlük
Hamitköy dört dörtlük
272 0
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
61 0
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
47 0
banner82

Kaleci antrenörlüğü kursu düzenlenecek

banner27

banner210
Kaleci antrenörlüğü kursu düzenlenecek
banner215

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu kaleci antrenörlüğü kursu düzenliyor. 14-26 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan kaleci antrenörlüğü kursu ile ilgili olarak son başvuru süresinin 21 Aralık 2018 Cuma günü olduğu belirtildi.

KTFF’den yapılan açıklamada kursa katılım ücretinin 2 bin 500 TL olduğu ve başvuruların KTFF Genel Sekreterliği’ne yapılacağı ifade edildi. Söz konusu kursa C Lisans Antrenörlük Diploması sahipleri ve 10 yıl aktif olarak kalecilik yapmış futbolcular da katılım gösterebilecek. KTFF daha önce almış olduğu kararla 2019-2020 Futbol Sezonu’ndan itibaren Süper Lig ve 1. Lig seviyesindeki liglerde yedek kulübesine her takımın kaleci antrenörü koyma zorunluluğu olduğunu belirtmişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.