Kaleci antrenörlüğü kursu düzenlenecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu kaleci antrenörlüğü kursu düzenliyor. 14-26 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan kaleci antrenörlüğü kursu ile ilgili olarak son başvuru süresinin 21 Aralık 2018 Cuma günü olduğu belirtildi.

KTFF’den yapılan açıklamada kursa katılım ücretinin 2 bin 500 TL olduğu ve başvuruların KTFF Genel Sekreterliği’ne yapılacağı ifade edildi. Söz konusu kursa C Lisans Antrenörlük Diploması sahipleri ve 10 yıl aktif olarak kalecilik yapmış futbolcular da katılım gösterebilecek. KTFF daha önce almış olduğu kararla 2019-2020 Futbol Sezonu’ndan itibaren Süper Lig ve 1. Lig seviyesindeki liglerde yedek kulübesine her takımın kaleci antrenörü koyma zorunluluğu olduğunu belirtmişti.