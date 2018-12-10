Kaleci antrenörlüğü kursu başvuruları sürüyor

KTFF Eğitim Üst Kurulu tarafından düzenlenecek olan ‘Kaleci Antrenörlüğü Kursu’ için başvurular sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından düzenlenecek olan ‘Kaleci Antrenörlüğü Kursu’ için başvurular sürüyor.

14-26 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan kaleci antrenörlüğü kursu ile ilgili olarak son başvuru süresinin 21 Aralık 2018 Cuma günü olduğu hatırlatıldı. KTFF’den yapılan açıklamada kursa katılım ücretinin 2 bin 500 TL olduğu ve başvuruların KTFF Genel Sekreterliği’ne yapılacağı ifade edildi.

Söz konusu kursa C Lisans antrenörlük diploması sahipleri ve antrenör diploması olmayan fakat 10 yıl aktif olarak kalecilik yapmış futbolcular da katılım gösterebilecek.

KTFF daha önce almış olduğu kararla 2019-2020 Futbol Sezonu’ndan itibaren Süper Lig ve 1. Lig seviyesindeki liglerde yedek kulübesine her takımın kaleci antrenörü koyma zorunluluğu olduğunu belirtmişti.