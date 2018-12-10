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Kaleci antrenörlüğü kursu başvuruları sürüyor

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KTFF Eğitim Üst Kurulu tarafından düzenlenecek olan ‘Kaleci Antrenörlüğü Kursu’ için başvurular sürüyor

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Kaleci antrenörlüğü kursu başvuruları sürüyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından düzenlenecek olan ‘Kaleci Antrenörlüğü Kursu’ için başvurular sürüyor.

14-26 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan kaleci antrenörlüğü kursu ile ilgili olarak son başvuru süresinin 21 Aralık 2018 Cuma günü olduğu hatırlatıldı. KTFF’den yapılan açıklamada kursa katılım ücretinin 2 bin 500 TL olduğu  ve başvuruların KTFF Genel Sekreterliği’ne yapılacağı ifade edildi.

Söz konusu kursa C Lisans antrenörlük diploması sahipleri ve antrenör diploması olmayan fakat 10 yıl aktif olarak kalecilik yapmış futbolcular da katılım gösterebilecek.

KTFF daha önce almış olduğu kararla 2019-2020 Futbol Sezonu’ndan itibaren Süper Lig ve 1. Lig seviyesindeki liglerde yedek kulübesine her takımın kaleci antrenörü koyma zorunluluğu olduğunu belirtmişti.

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