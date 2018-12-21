Kaleci antrenörlüğü kursu başvuru süresi uzatıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından düzenlenecek olan ‘Kaleci Antrenörlüğü Kursu’ için başvuru süresi uzatıldı.

14-26 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan kaleci antrenörlüğü kursu ile ilgili olarak son başvuru süresinin 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar uzatıldığı bildirildi. KTFF’den yapılan açıklamada başvuruların KTFF Genel Sekreterliği’ne yapılacağı ifade edildi. İlgili başvuru ile alakalı olarak bilgi almak isteyen kişilerin (0392) 444 19 55 numaralı telefondan detaylı bilgi alabileceği de belirtildi.

Söz konusu kursa C Lisans Antrenörlük Diploması sahipleri ve antrenör diploması olmayan fakat 10 yıl aktif olarak kalecilik yapmış futbolcular da katılım gösterebilecek.

KTFF daha önce almış olduğu kararla 2019-2020 Futbol Sezonu’ndan itibaren Süper Lig ve 1. Lig seviyesindeki liglerde yedek kulübesine her takımın kaleci antrenörü bulundurma zorunluluğu olacağını belirtmişti.