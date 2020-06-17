KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Adaletin sahada yerini bulması adına verdiğimiz çok önemli mücadelenin sonucu olarak futbol liglerine yeniden kaldığı yerden başlıyoruz. Ülke gençliğine hizmet eden ve gençliği ayakta tutan futbol kulüplerimizin yaşadığı maddi zorluklar aşılacaktır. Gerekli önlemlerimizi aldık ve gerekli sağlık koşulları konusunda çalışmalar yaptık.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, yeniden başlayacak futbol ligleri öncesi açıklama yaptı.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Değerli futbol camiası,

Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan Koronavirüs salgınından Dünya futbolunun yanı sıra bizim futbolumuz da nasibini aldı. Bu bağlamda 11 Mart 2020 tarihinde oynattığımız Nicosia Group Kıbrıs Kupası maçlarının ardından adada tüm her şeyin durduğu gibi futbol maçları da durdu.

Geçen 3 aylık süreçte ülke olarak çok ciddi bir sınavdan geçtik. Bu süreçte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak futbol liglerinin sahada tamamlanması ve adaletin sahada yerini bulması adına çok önemli bir mücadele verdik.

Bugün verdiğimiz mücadelenin sonucu olarak 3 aylık bir aranın ardından futbol liglerine yeniden kaldığı yerden başlıyoruz. Bu süreçte devlet yetkililerimizin aldığı tüm tedbirleri uyguladık ve süreci başından sonuna kadar aktif olarak yönettik. Futbolun adaletinin sahada tecelli etmesi adına Kulüpler Birliği, kulüplerimiz ve spor camiası bu süreçte bizlere destek olarak, aldığımız her kararda yanımızda yer aldı. Tüm camiama futbolun devam etmesi konusundaki gösterdikleri duruştan ve yanımızda durarak mücadelemize destek olmalarından dolayı teşekkür ederim.

Yaptığımız istişarelerin sonunda beklediğimiz kararı geçtiğimiz gün Başbakan Sn. Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Sn. Dr. Ali Pilli ile birlikte aldık. Daha önce mutabakata vardığımız devlet katkısının bizlere verilecek olması, maçların tüm herkesin arzu ettiği şekilde seyircili olarak oynanacak olması da bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ülke gençliğine hizmet eden ve gençliği ayakta tutan futbol kulüplerimizin yaşadığı maddi zorluklar bu sayede az da olsa aşılacaktır. Özellikle maçların seyircili olarak başlaması da ülkemizin yeniden normalleşmeye çalışması yönünde, sosyalleşerek kenetlenmesini sağlayacaktır.

Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde tüm hakem, futbolcu, antrenör, yönetici ve kulüp personelimize Covid-19 testleri yaptırdık ve ne mutlu ki herhangi bir pozitif vaka olmadan maçlarımıza başlayacağız. Bizler KTFF olarak bu konudaki gerekli önlemlerimizi aldık ve gerekli sağlık koşulları konusunda çalışmalar yaptık.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçlarının başlayacağı bugünde herkesin kendi kişisel sağlık sorumluğunu yerine getirmesi gerektiği inancındayız. Gerek kulüplerimiz, gerekse de maçları izlemeye gelecek olan taraftarların ve spor basınının emekçilerinin kendi sorumluluklarının bilincinde olmaları bizler için önem arz etmektedir.

Lig ve kupada kalan maçlarda tüm kulüplerimize başarılar diler; hakemlerimizin, futbolcularımızın ve tüm camiamın sakatlıksız, sağlıklı olarak bu süreci bitirmesini dilerim..."