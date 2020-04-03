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Kalaycı: Tehlike geçmeden ligler başlamasın

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Düzkaya’nın joker futbolcusu olan Yunus Kalaycı,“Korona virüs belası komple ortadan kalkmadan ligler asla başlamasın.” açıklamasını yaptı

Kalaycı: Tehlike geçmeden ligler başlamasın

K-PET Süper Lig ekiplerinden Düzkaya’nın ara transferde kadrosuna kattığı ve ligler durana kadar da takımın joker futbolcusu olan Yunus Kalaycı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Mustafa Borataş tarafından birçok farklı mevkide oynatılan ve başarılı olan Yunus Kalaycı, “En önemli şey sağlıktır. Bu korona virüs belası komple ortadan kalkmadan ligler asla başlamasın. Tabiki bu benim görüşümdür. Yoksa herkes gibi futbolu ben de çok özledim. Ama sağlıklı ortam oluşmadan futbol olmaz.”

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