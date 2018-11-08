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Kahveciler: Kazanmaya gideceğiz

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Yenicami’de yöneticisi Enver Kahveciler, Doğan Türk Birliği ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya, kazanmak için gideceklerini açıkladı

Kahveciler: Kazanmaya gideceğiz
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Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig’in 8. hafta maçında kayıpsız lider Yenicami, şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Doğan Türk Birliği ile deplasmanda karşılaşacak.

Pazartesi akşamı sezonun ilk gece maçına çıkacak olan Yenicami’de yönetim kurulu üyesi Enver Kahveciler maçla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Yenicami olarak Doğan Türk Birliği deplasmanına kazanmaya gideceğiz. Bu konuda teknik heyet ve futbolcularımıza güvenimiz tamdır.

Haftalar ilerledikçe futbolumuz da daha güzel oluyor. Kaptanımız Ünal’ın, Doğan Türk Birliği maçında olmayacak olması önemlidir. Ama Ünal’ın yerine oynayacak oyuncumuz da aynı performansı sergileyecektir. Zaten Ünal, Lefke maçı sonrasında takım arkadaşlarını Doğan Türk Birliği maçına motive etmek için onlarla konuşmaya başladı. Bu da takımımızın nasıl bir yapıda olduğunun güzel bir örneğidir.”

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